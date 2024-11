Megaport sbarca in Brasile e porta in Sud America la rete globale leader del settore

Megaport inizia la sua espansione in Brasile, con il lancio a San Paolo: offre accesso immediato a soluzioni di connettività leader e sblocca nuove opportunità per le aziende brasiliane e globali.

BRISBANE, Australia: Megaport Limited (ASX: MP1) (“Megaport”), leader mondiale nella fornitura di Network as a Service (NaaS), annuncia la sua espansione ufficiale in Brasile, stabilendo i suoi servizi di connettività a San Paolo. Questa espansione consente alle imprese di connettersi in modo sicuro a livello locale e globale tra oltre 860 centri dati globali, 26 Internet Exchange e 410 fornitori di servizi, compresi tutti i principali fornitori di servizi cloud, in meno di 60 secondi.

Il lancio in Brasile porta l'impronta globale di Megaport, leader del settore, in cinque continenti e 26 paesi, tra Nord America, Sud America, Europa, Asia Pacifico e Giappone.

Fonte: Business Wire

