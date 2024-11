Medidata e Bioforum rafforzano una relazione decennale per il progresso dei dati clinici e delle soluzioni biometriche per le sperimentazioni cliniche

L'ampliamento della collaborazione sfrutta Clinical Data Studio e i dati biometrici guidati dall'intelligenza artificiale per fornire ai clienti di Bioforum servizi di dati efficienti e di alta qualità

LONDRA: Medidata, marchio di Dassault Systèmes e fornitore leader di soluzioni per gli studi clinici nel settore delle scienze della vita, ha annunciato oggi un nuovo accordo aziendale con Bioforum, una CRO di dati biometrici al servizio dei finanziatori di studi clinici in tutto il mondo.

Dopo un decennio di collaborazione, l'ampliamento della partnership offre ai clienti biotech di Bioforum un accesso più ampio alla tecnologia AI di Medidata, consentendo un'esperienza di sviluppo clinico più agile. Oltre alle soluzioni Medidata come Medidata Rave EDC e Medidata Rave RTSM, che Bioforum ha sfruttato per realizzare 60 studi in diverse aree terapeutiche, la CRO sta aggiungendo Medidata Clinical Data Studio e Medidata eConsent per ottimizzare il flusso di dati, mantenere l'integrità dei dati e garantire la conformità.

“Grazie al nostro team di esperti, ai servizi biometrici leader del settore e alla tecnologia proprietaria, Bioforum consente agli sponsor di gestire i propri dati clinici in un unico luogo e di garantire che siano sicuri, accurati e pronti per l'analisi”, ha dichiarato Amir Malka, CEO e co-fondatore di Bioforum. “Siamo entusiasti di rafforzare la nostra alleanza con Medidata e, insieme, di fornire ai nostri clienti l'adattabilità e le soluzioni avanzate di cui hanno bisogno per crescere bene”.

“La nostra partnership allargata con Bioforum porta la gestione degli studi clinici guidata dall'intelligenza artificiale alle start-up biotecnologiche più agili, accelerando il loro percorso verso il mercato”, ha dichiarato Janet Butler, vicepresidente esecutivo e responsabile delle vendite globali di Medidata. “Sfruttando le nostre piattaforme Patient Data Surveillance e RBQM, stiamo migliorando l'efficienza operativa di Bioforum e l'accesso ai dati di alta qualità per i suoi clienti”.

Bioforum sponsorizzerà il prossimo evento di Medidata NEXT New York, un'importante conferenza sugli studi clinici ospitata dall'azienda, in programma a New York dal 13 al 14 novembre.

Informazioni su Medidata

Medidata promuove trattamenti più intelligenti e persone più sane attraverso soluzioni digitali a supporto degli studi clinici. Forte di un percorso di 25 anni di innovazioni tecnologiche rivoluzionarie con oltre 34.000 sperimentazioni e 10 milioni di pazienti, Medidata offre un'esperienza leader nel settore, approfondimenti basati sull'analisi e il più grande set di dati storici di studi clinici a livello di paziente al mondo. Più di 1 milione di utenti registrati attraverso circa 2.200 clienti si affidano alla piattaforma end-to-end di Medidata per migliorare l'esperienza dei pazienti, accelerare le innovazioni in ambito clinico e portare più rapidamente le terapie sul mercato. Marchio di Dassault Systèmes (Euronext Paris: FR0014003TT8, DSY.PA), Medidata ha sede a New York ed è stata riconosciuta come leader da Everest Group e IDC. Ulteriori informazioni sono disponibili all'indirizzo www.medidata.com e su @Medidata.

Informazioni su Dassault Systèmes

Dassault Systèmes è un catalizzatore per il progresso dell’umanità. Offriamo ad aziende e singoli imprenditori ambienti virtuali collaborativi per immaginare innovazioni sostenibili. Creando esperienze gemelli virtuali del mondo reale mediante le nostre applicazioni e la piattaforma 3DEXPERIENCE, i nostri clienti possono ridefinire i processi di creazione, produzione e gestione del ciclo di vita della loro offerta e quindi avere un impatto significativo per realizzare un mondo più sostenibile per pazienti. L’aspetto positivo dell’Economia dell’esperienza è che si tratta di un’economia incentrata sulle persone a vantaggio di tutti – consumatori, pazienti e cittadini. Dassault Systèmes crea valore per più di 350.000 clienti indipendentemente dalle loro dimensioni, in tutti i settori, in oltre 150 paesi del mondo. Per maggiori informazioni visitare www.3ds.com.

© Dassault Systèmes. Tutti i diritti riservati.

Informazioni su Bioforum the Data Masters

Bioforum the Data Masters è un'organizzazione di ricerca clinica (CRO) leader a livello mondiale, specializzata in servizi e soluzioni biometriche per i settori farmaceutico, biotecnologico e dei dispositivi medici. Grazie a un team di professionisti esperti e a una tecnologia all'avanguardia, Bioforum fornisce una serie di servizi che includono la gestione dei dati, la biostatistica, la programmazione statistica e la scrittura medica per aiutare le aziende a immettere più rapidamente sul mercato nuovi farmaci e terapie. Per saperne di più su di noi e sui nostri servizi, visita il sito www.bioforumgroup.com o ci trovate su LinkedIn all'indirizzo https://il.linkedin.com/company/bioforum-ltd.

Fonte: Business Wire

