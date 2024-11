Infobip prevede un aumento delle vendite online in occasione del Black Friday

Infobip prevede un "mese dello shopping" da record, con sconti distribuiti per tutto il mese di novembre

Le esperienze conversazionali dei clienti aumenteranno il coinvolgimento e le vendite di quest'anno

VODNJAN, Croazia: La piattaforma di comunicazioni globale Infobip prevede oltre 10 miliardi di dollari di vendite online negli Stati Uniti per il Black Friday, sulla base dei volumi di messaggistica previsti. Infobip prevede che le interazioni via SMS sulla sua piattaforma durante il Black Friday aumenteranno del 25% quest'anno, passando da 1,3 miliardi nel 2023 a quasi 1,7 miliardi. In base al movimento del mercato e al comportamento di acquisto dei consumatori, l'azienda prevede che le vendite online del Black Friday negli Stati Uniti passeranno da 9,8 miliardi di dollari nel 2023 a 10,5 miliardi di dollari a novembre.

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita