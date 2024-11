Il Murata SCH1633-D01 stabilisce un nuovo standard per il sensore 6DoF nel settore automotive

KYOTO, Giappone: Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO: 6981) (ISIN: JP3914400001) sta ampliando la sua gamma di innovativi dispositivi a sei gradi di libertà lanciando il sensore SCH1633-D01. Basato su un sistema microelettromeccanico (MEMS), questo sensore eleva il livello di riferimento riguardo alle prestazioni, all’integrazione di sistema e all’ottimizzazione del costo totale. È stato progettato per varie applicazioni nel settore automotive – guida autonoma, sistemi avanzati di assistenza al guidatore, navigazione inerziale, controllo della stabilità del veicolo e allineamento delle videocamere o dei fari.

Domande del mercato

A causa della richiesta sempre maggiore di funzioni di sicurezza e autonomia dei veicoli, c’è un’indubbia esigenza di sensori estremamente precisi che incorporino funzioni di sicurezza complete e abbiano un alto livello di integrazione.

