Belkin annuncia il lancio di nuovi accessori per Apple Vision Pro al Web Summit 2024

Già disponibili in alcuni Apple Store di tutto il mondo, la fascia per la testa e la borsa da viaggio si aggiungono al portabatterie nella crescente gamma di accessori Belkin progettati esclusivamente per Apple Vision Pro.

LISBONA, Portogallo: Belkin, marchio leader nel settore dell'elettronica di consumo da 40 anni, ha annunciato oggi l'aggiunta di due nuovi prodotti al suo ecosistema di accessori per Apple Vision Pro, che offrono agli utenti nuovi modi di sperimentare il rivoluzionario dispositivo. Gli accessori Apple Vision Pro di Belkin includono il portabatterie uscito a inizio anno, e oggi alla collezione vanno ad aggiungersi una borsa da viaggio e una fascia per la testa.

Fonte: Business Wire

