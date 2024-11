Bloomreach elogia i partner dell'area EMEA per la loro straordinaria eccellenza e dedizione alla trasformazione delle esperienze commerciali

MOUNTAIN VIEW, Calif.: Bloomreach, la piattaforma che alimenta la personalizzazione dell'e-commerce senza limiti, ha annunciato oggi il riconoscimento dei partner EMEA per i risultati eccezionali raggiunti e per aver offerto opportunità di crescita a tutti i clienti. I partner di Bloomreach sono parte integrante dell'ecosistema dell'azienda e per questo Bloomreach nomina le aziende partner che nel 2024 sono andate oltre, reinventando l'esperienza del commercio. Le nomination si sono basate su dati quantitativi e qualitativi, una combinazione di sentimenti dei clienti e di nuove opportunità per gli stessi. I vincitori di ogni categoria saranno annunciati durante l'evento Bloomreach di fine anno che si terrà a Londra il 4 dicembre.

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita