Quincy Data annuncia un servizio di sincronizzazione temporale inferiore al nanosecondo

CHICAGO e OAKLAND, Calif.: Quincy Data, il principale fornitore di tecnologia di dati di mercato a bassissima latenza, ha annunciato oggi un servizio di sincronizzazione temporale che copre i più grandi mercati finanziari statunitensi con una precisione inferiore a un nanosecondo. La Time Synchronization as a Service (TSaaS) (Sincronizzazione temporale come servizio) di Quincy Data offre una soluzione plug-and-play per una distribuzione temporale precisa nelle aree metropolitane del New Jersey e di Chicago. Mentre le società di trading cercano maggiore precisione e resilienza, la TSaaS di Quincy semplifica la complessità della realizzazione di sistemi di distribuzione temporale avanzata in azienda.

Bob Meade, cofondatore di Quincy Data, ha dichiarato: “Quincy Data è unicamente posizionata per fornire un servizio di sincronizzazione temporale unificato e resiliente in varie sedi di trading in Borsa. Grazie alla nostra vasta esperienza nella progettazione a bassissima latenza, siamo in grado di offrire un servizio utilizzabile da parte di diverse aziende”.

Fonte: Business Wire

