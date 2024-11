Il Murata HCR ridefinisce i dispositivi di temporizzazione per autoveicoli con una tolleranza totale della frequenza pari a ±40 ppm in condizioni di funzionamento da -40 °C a +125 °C

KYOTO, Giappone: Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001) lancia un dispositivo elettronico di temporizzazione all’avanguardia che presenta un’eccezionale precisione di ±40 ppm e affidabilità in un ampio range di temperature, da -40 °C a +125 °C. Facendo fronte ai limiti degli attuali componenti di temporizzazione nei sistemi elettronici degli autoveicoli, migliora il progetto e l’implementazione di varie funzioni di nuova generazione – reti nell’autoveicolo (IVN), comunicazioni wireless e sistemi avanzati di ausilio alla guida (ADAS).

Mentre il settore automotive continua a perseguire un’integrazione sempre più vasta e la riduzione del numero di componenti elettronici per far fronte al problema del numero crescente di sistemi elettronici cruciali, i requisiti prestazionali relativi ai componenti diventano sempre più complessi.

Fonte: Business Wire

