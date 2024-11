Brightcove lancia Marketing Studio for Sales, portando i video nelle mani dei team di vendita globali per aumentare il coinvolgimento e accelerare i risultati commerciali

La nuova soluzione consente ai team di vendita globali di creare video personalizzati, mentre i team centralizzati si occupano della gestione della qualità del marchio e ottimizzano contenuti con informazioni unificate

BOSTON: Brightcove (NASDAQ: BCOV), l'azienda di tecnologia streaming più affidabile al mondo, ha annunciato oggi il lancio di Brightcove Marketing Studio for Sales, una nuova soluzione che consente ai team di vendita globali di creare e distribuire contenuti video personalizzati con facilità, ottimizzando l'impatto del video in termini di coinvolgimento dei clienti e vendite. Questa piattaforma di coinvolgimento video con gestione centralizzata offre alle aziende il controllo del marchio e degli standard di qualità, grazie a parametri di misura e informazioni unificati per contenuti e punti di contatto.

Fonte: Business Wire

