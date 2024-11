Medidata ottiene la più alta posizione di leadership nell’ambito della prima valutazione PEAK Matrix® dei prodotti del sistema di gestione degli studi clinici nelle scienze della vita condotta da Everest Group

NEW YORK: Medidata, un brand Dassault Systèmes e una delle principali imprese nello sviluppo di soluzioni per gli studi clinici pensate per il settore delle scienze della vita, è stata riconosciuta come un leader nell’ambito della prima valutazione in assoluto PEAK Matrix® dei prodotti del sistema di gestione degli studi clinici (CTMS) nelle scienze della vita condotta da Everest Group. Il report ha valutato 13 fornitori sulla base dell’impatto sul mercato dei loro prodotti e della loro capacità di presentare offerte di alta qualità coronate dal successo.

Medidata Rave CTMS guida il settore offrendo output di dati sui pazienti in tempo reale e integrati che trasformano il monitoraggio degli arruolamenti e consentono di prendere decisioni più rapide e basate sui dati. Offrendo visibilità istantanea per i team responsabili degli studi, Rave CTMS ottimizza la collaborazione, elimina l’immissione manuale dei dati e accelera le tempistiche delle sperimentazioni con accuratezza eccezionale.

“Siamo onorati di essere riconosciuti come il leader principale riguardo al CTMS da Everest Group”, commenta Tom Doyle, direttore tecnico Medidata. “Questa attestazione sottolinea il nostro fermo impegno a trasformare la ricerca e riafferma la nostra strategia – offrire nuove esperienze basate sull’IA che trasformino come le imprese progettano, pianificano e gestiscono sperimentazioni complete che abbiano il massimo impatto”.

Aggiunge Doyle: “Nel 2025 Medidata incorporerà insight basati sull’IA nelle soluzioni di pianificazione ed esecuzione degli studi clinici, consentendo la simulazione del progetto della sperimentazione, la semplificazione del processo e un’efficienza superiore”.

Medidata è l’unica società a essere stata nominata un leader nelle valutazioni del CTMS, degli studi clinici decentralizzati (DCT) e dell’acquisizione dei dati elettronici (EDC) condotte da Everest Group, grazie a Medidata Rave EDC, alla piattaforma Medidata e alla sua attività nel campo dei DCT.

Informazioni su Medidata

Medidata promuove trattamenti più intelligenti e persone più sane attraverso soluzioni digitali a supporto degli studi clinici. Forte di un percorso di 25 anni di innovazioni tecnologiche rivoluzionarie con oltre 34.000 sperimentazioni e 10 milioni di pazienti, Medidata offre un'esperienza leader nel settore, approfondimenti basati sull'analisi e il più grande set di dati storici di studi clinici a livello di paziente al mondo. Più di 1 milione di utenti registrati attraverso circa 2.200 clienti si affidano alla piattaforma end-to-end di Medidata per migliorare l'esperienza dei pazienti, accelerare le innovazioni in ambito clinico e portare più rapidamente le terapie sul mercato. Marchio di Dassault Systèmes (Euronext Paris: FR0014003TT8, DSY.PA), Medidata ha sede a New York ed è stata riconosciuta come leader da Everest Group e IDC. Ulteriori informazioni sono disponibili all'indirizzo www.medidata.com e seguiteci su @Medidata.

Informazioni su Dassault Systèmes

Dassault Systèmes è un catalizzatore per il progresso dell’umanità. Offriamo ad aziende e singoli imprenditori ambienti virtuali collaborativi per immaginare innovazioni sostenibili. Creando esperienze gemelli virtuali del mondo reale mediante le nostre applicazioni e la piattaforma 3DEXPERIENCE, i nostri clienti possono ridefinire i processi di creazione, produzione e gestione del ciclo di vita della loro offerta e quindi avere un impatto significativo per realizzare un mondo più sostenibile per pazienti. L’aspetto positivo dell’Economia dell’esperienza è che si tratta di un’economia incentrata sulle persone a vantaggio di tutti – consumatori, pazienti e cittadini. Dassault Systèmes crea valore per più di 350.000 clienti indipendentemente dalle loro dimensioni, in tutti i settori, in oltre 150 paesi del mondo. Per maggiori informazioni visitare www.3ds.com.

© Dassault Systèmes. Tutti i diritti riservati. 3DEXPERIENCE, il logo 3DS, l'icona della bussola, IFWE, 3DEXCITE, 3DVIA, BIOVIA, CATIA, CENTRIC PLM, DELMIA, ENOVIA, GEOVIA, MEDIDATA, NETVIBES, OUTSCALE, SIMULIA e SOLIDWORKS sono marchi commerciali o marchi registrati di Dassault Systèmes, società europea (Societas Europaea) di diritto francese, iscritta nel Registro del Commercio e delle Imprese di Versailles con numero 322 306 440, o delle sue filiali negli Stati Uniti e/o in altri paesi. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi titolari. L'uso dei marchi di Dassault Systèmes o delle sue filiali è soggetto all'approvazione scritta di queste ultime.

Informazioni su Everest Group

Everest Group è una delle principali società internazionali di ricerca che aiuta alti dirigenti aziendali a prendere decisioni con fiducia. Le valutazioni Everest Group PEAK Matrix® offrono alle imprese le analisi e gli approfondimenti di cui hanno bisogno per prendere decisioni cruciali riguardo alla selezione di fornitori di servizi globali, sedi, prodotti e soluzioni in vari segmenti di mercato. Analogamente, i fornitori di questi servizi, prodotti e soluzioni contano su PEAK Matrix® per valutare e calibrare le loro offerte rispetto ad altre nel settore o nel mercato. Per ulteriori informazioni e contenuti approfonditi visitare il sito www.everestgrp.com.

