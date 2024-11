Bioptimus nomina Mathilda Strom Founding Chief Operating Officer

PARIGI: Bioptimus, un'azienda di spicco nel settore dell'intelligenza artificiale che realizza il Foundation Model per la biologia, è entusiasta di annunciare la nomina di Mathilda Strom a Founding Chief Operating Officer. Mathilda entra in Bioptimus con una vasta esperienza nell’espansione di aziende innovative e una reputazione come leader nello sviluppo di organizzazioni a forte impatto in tutto il mondo.

Con quasi vent’anni di esperienza, Mathilda porta in Bioptimus uno spirito intraprendente e una visione strategica. Recentemente ha ricoperto il ruolo di Responsabile commerciale presso CarbonPool, la prima compagnia assicurativa al mondo a pagare rimborsi con crediti di carbonio anziché in contanti.

Il lancio di aziende innovative non è una novità per Mathilda.

Fonte: Business Wire

