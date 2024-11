VentureOne di ATRC lancia QuantumGate per proteggere i dati al Quantum Era del CyberQ

La nuova impresa presenta una suite avanzata di prodotti per la sicurezza dei dati per proteggere le risorse di dati dalle crescenti minacce informatiche

La sua tecnologia proprietaria è stata sviluppata dagli esperti del Technology Innovation Institute di Abu Dhabi

ABU DHABI, Emirati Arabi Uniti: Il ramo di commercializzazione dell'Advanced Technology Research Council, VentureOne, ha lanciato oggi al CyberQ di Abu Dhabi QuantumGate, una nuova impresa che offre una suite di prodotti avanzati per la sicurezza dei dati per proteggere nell'era quantistica le risorse di dati delle organizzazioni.

S.E. Faisal Al Bannai, Segretario Generale di ATRC, ha dichiarato: “L'era quantistica non è una minaccia lontana, ma è qui. Il lancio di QuantumGate è un passo fondamentale per salvaguardare le preziose risorse di dati contro le crescenti minacce alla sicurezza informatica. Le soluzioni sovrane di QuantumGate garantiranno la sicurezza delle informazioni sensibili del nostro Paese e delle nostre organizzazioni”.

“Gli algoritmi crittografici sono utilizzati per criptare e proteggere i dati praticamente da tutte le organizzazioni”, ha dichiarato il Dr. Najwa Aaraj, CEO del Technology Innovation Institute. “Ma i progressi dell'informatica quantistica renderanno molti di questi algoritmi obsoleti in soli 5-10 anni. Anche con le attuali misure di sicurezza, i malintenzionati possono raccogliere e conservare i dati organizzativi per decriptarli in un secondo momento, quando i computer quantistici saranno più diffusi. Questo significa che il rischio è imminente: i dati delle organizzazioni sono già a rischio”.

I prodotti per la sicurezza dei dati di QuantumGate si basano su una tecnologia proprietaria del Technology Innovation Institute che consentirà alle organizzazioni di proteggere le proprie risorse di dati contro le minacce attuali ed emergenti, garantendo al contempo la conformità alle normative crittografiche in arrivo. La suite di prodotti comprende:

QSphere , che consiste in una VPN post-quantistica e in un'applicazione post-quantistica di crittografia e decrittografia di e-mail, cartelle di file e testi.

, che consiste in una VPN post-quantistica e in un'applicazione post-quantistica di crittografia e decrittografia di e-mail, cartelle di file e testi. Salina, uno strumento di gestione delle identità e degli accessi progettato per semplificare i processi di autenticazione eliminando la necessità di utilizzare le password.

“Con i recenti progressi nel campo dell'informatica quantistica, è ovvio a tutti i professionisti della sicurezza che le soluzioni crittografiche odierne saranno presto messe seriamente in discussione”, ha dichiarato Reda Nidhakou, CEO ad interim di VentureOne, società madre di QuantumGate. “Per evitare perdite catastrofiche, è fondamentale che le aziende sensibili passino ora a sistemi di sicurezza post-quantum. La nostra missione è quella di rendere questo processo il più semplice possibile grazie a soluzioni resilienti, agili e all'avanguardia”.

Oltre a prodotti per la sicurezza dei dati, QuantumGate offrirà anche servizi di consulenza per supportare le organizzazioni nella transizione dalla crittografia classica a quella post-quantistica, garantendo al contempo un'interruzione minima delle operazioni.

QuantumGate è la terza impresa lanciata da VentureOne. SteerAI, che sviluppa tecnologie di mobilità autonoma, è stata lanciata nell'ottobre 2024. AI71, che crea soluzioni aziendali utilizzando i modelli generativi di AI di Falcon, è stata lanciata nel 2023.

LinkedIn

Fonte: AETOSWire

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita