Agility Robotics annuncia un investimento strategico e un accordo con l'azienda di tecnologia del movimento Schaeffler Group

LISBONA, Portogallo: Agility Robotics, l'azienda creatrice di DigitⓇ, il principale robot bipede MMR (Mobile Manipulation Robot), ha annunciato oggi durante un intervento al convegno tecnologico globale Web Summit che Schaeffler ha fatto un investimento minoritario nell'azienda. Oltre all'investimento, le aziende hanno firmato un accordo col quale Schaeffler, l'azienda di tecnologia del movimento, intende acquistare robot umanoidi da Agility Robotics da utilizzare nell'intera rete globale di impianti Schaeffler.

Andreas Schick, Direttore delle operazioni presso Schaeffler AG, ha dichiarato: “In tempi di sconvolgimenti, implementare soluzioni produttive innovative è essenziale per avere successo. Qui, gli umanoidi hanno un ruolo importante. In Schaeffler, integriamo questa tecnologia nelle nostre operazioni e vediamo il potenziale di distribuzione di un notevole numero di umanoidi nei 100 impianti produttivi della nostra rete globale entro il 2030. Siamo impazienti di collaborare con Agility Robotics, che accelererà le nostre attività in questo settore.”

Fonte: Business Wire

