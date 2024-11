CyberArk e Wiz avviano una collaborazione per garantire visibilità e controllo completi per identità create nel cloud

Le organizzazioni cloud-native otterranno la piena comprensione di ogni identità nel cloud, protette con Zero Standing Privileges e alla velocità del cloud

NEWTON, Massachussetts e PETACH TIKVA, Israele: CyberArk (NASDAQ: CYBR) leader globale nell'ambito della sicurezza delle identità, ha annunciato oggi l'inizio di una partnership a elevato impatto con il provider leader di sicurezza per il cloud, Wiz. Le due aziende uniranno le loro forze per consentire ai clienti di rafforzare la loro postura di sicurezza multi-cloud con la migliore visibilità della categoria e con un controllo sugli accessi privilegiati umani e di macchine, senza incidere sulla velocità e sulla portata dello sviluppo cloud. Un componente centrale della partnership è l'integrazione tra la CyberArk Identity Security Platform e la Wiz Cloud Security Platform, disponibile immediatamente per i clienti.

Fonte: Business Wire

