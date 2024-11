Xsolla pubblica il rapporto Autunno 2024 sul futuro del gaming mobile e dello sviluppo dei giochi: Analisi delle metriche recenti e delle tendenze emergenti

Gli argomenti principali includono la crescita dei webshop, l'influenza delle gamer donne e l'impatto del Digital Markets Act.

LOS ANGELES: Xsolla, azienda globale di commercio di videogiochi, è orgogliosa di annunciare l'uscita dell'edizione autunnale 2024 di “The Xsolla Report”: The State of Play”. Questo rapporto dettagliato fornisce informazioni cruciali, tendenze e opportunità che caratterizzano il panorama dei giochi, consentendo ai professionisti del settore di adattarsi e prosperare in un mercato in rapida evoluzione.

L'edizione Autunno 2024 si concentra sul gaming mobile, che si prevede che quest'anno genererà 98,7 miliardi di dollari di entrate a livello globale, con l'Asia in testa al mercato con 65 miliardi di dollari. Il rapporto evidenzia anche la crescente importanza dei negozi online; infatti il 77% dei gamer effettua acquisti attraverso questi negozi online direct-to-consumer, sottolineando la crescente popolarità di questi canali.

Il rapporto mette in evidenza anche le gamer donne e la crescente parità nel settore dei videogiochi, sottolineando che l'87% gioca ogni settimana ai giochi per dispositivi mobili e il 64% effettua acquisti all'interno di app. In seguito alla crescita di questa fascia demografica, le aziende rispondono sviluppando esperienze di gioco più inclusive e coinvolgenti.

“L'edizione Autunno 2024 del 'Rapporto Xsolla' offre uno sguardo chiaro sulle tendenze del mobile, sulle soluzioni di pagamento emergenti, sull'impatto delle donne sui videogiochi e sui continui cambiamenti normativi che caratterizzano il futuro”, ha dichiarato Berkley Egenes, Chief Marketing Officer e Chief Growth Officer di Xsolla. “Con questo rapporto vogliamo fornire ai nostri partner le conoscenze e le strategie necessarie per cogliere nuove opportunità e avere successo in un panorama in continua evoluzione”.

Per maggiori informazioni e per accedere all'edizione completa di “The Xsolla Report: The State of Play” dell'autunno 2024, visitare il sito xsolla.pro/txr-autumn24

Informazioni su Xsolla

Xsolla è un’azienda internazionale nel settore dei videogiochi che offre un set potente e affidabile di strumenti e servizi commerciali progettati specificamente per chi opera in questo settore. Sin dalla sua fondazione, nel 2005, Xsolla ha aiutato migliaia di sviluppatori e editori di giochi, indipendentemente dalle loro dimensioni, a finanziare, commercializzare, lanciare e monetizzare i loro prodotti in tutto il mondo e su varie piattaforme. La mission di Xsolla, una delle principali aziende innovatrici nello sviluppo di servizi commerciali per il settore dei videogiochi, consiste nel risolvere le complessità intrinseche delle attività globali di distribuzione, marketing e monetizzazione per aiutare i suoi partner a raggiungere un numero maggiore di mercati internazionali, produrre più ricavi e creare rapporti con giocatori in tutto il mondo. Con sede legale a Los Angeles, California e sedi a Londra, Berlino, Seoul, Pechino, Kuala Lumpur, Raleigh, Tokyo, Montreal e varie altre città del mondo, Xsolla supporta i principali titoli di gaming come Valve, Twitch, , Epic Games, Take-Two, KRAFTON, Nexters, NetEase, Playstudios, Playrix, miHoYo e altri ancora.

Per saperne di più visitare xsolla.com

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita