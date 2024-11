REPLY: Reply riconosciuta nel SAP Services Landscape

TORINO, Italia: Reply, società di consulenza globale e SAP Gold Partner, è orgogliosa di annunciare il proprio riconoscimento nel SAP Services Landscape di Forrester. Questo posizionamento tra i principali fornitori del settore testimonia l'ampia esperienza e le competenze delle aziende Reply specializzate in soluzioni SAP: Syskoplan Reply, 4brands Reply, Power Reply, Sprint Reply e Portaltech Reply.

Nel suo rapporto, Forrester, società di ricerca e consulenza leader a livello globale, definisce i provider di servizi SAP come “partner certificati SAP che operano come system integrator a livello mondiale e/o aziende regionali con una formazione avanzata sui prodotti e soluzioni SAP, e che dispongono delle competenze necessarie per offrire consulenza strategica, progettazione, implementazione, integrazione, test, distribuzione e supporto continuo per i prodotti SAP, nonché per la gestione del cambiamento.”

Le aziende del Gruppo Reply specializzate nella tecnologia SAP offrono una suite completa di servizi per aiutare clienti di diversi settori a ottimizzare le loro attività e processi. La loro competenza copre una vasta gamma di tecnologie SAP Cloud, tra cui SAP S/4HANA Cloud (RISE with SAP), Trasformazione dei Processi Aziendali (SAP Signavio), SAP Customer Experience, SAP Business Technology Platform, SAP Digital Supply Chain, SAP ARIBA, SAP Concur e SAP Business AI.

Filippo Rizzante, CTO di Reply, ha commentato: “Il nostro approccio agile allo sviluppo di soluzioni innovative con la suite di prodotti SAP, implementate a livello globale in diversi settori, riflette il nostro impegno a rafforzare la nostra partnership con SAP. In qualità di SAP Gold Partner, riteniamo che questo riconoscimento da parte di Forrester sottolinei la nostra esperienza nella consulenza e nell'implementazione, oltre alla nostra dedizione nel supportare l'ampio ecosistema SAP per i nostri clienti.”

Il riconoscimento di Forrester si aggiunge ad una serie di prestigiosi premi ottenuti da Reply, tra cui il riconoscimento come “Best in Class” nel report “Leading Providers of SAP Services in Europe and Germany 2024” di PAC RADAR. Inoltre, Reply è stata premiata per dieci anni consecutivi con il SAP Quality Award, ha ricevuto il SAP Pinnacle Award for Customer Excellence e una nomination nella Top 3 per la CX Delivery Quality.

Per saperne di più, richiedi qui il SAP Services Landscape, Q3 2024, ed esplorate le soluzioni e i servizi SAP di Reply.

Reply

Reply [EXM, STAR: REY] è specializzata nella progettazione e nella realizzazione di soluzioni basate sui nuovi canali di comunicazione e media digitali. Costituita da un modello a rete di aziende altamente specializzate, Reply definisce e sviluppa modelli di business abilitati dai nuovi paradigmi dell’AI, Big Data, Cloud Computing, Digital Media e Internet degli Oggetti. Reply fornisce servizi di consulenza, system integration e digital services ai principali gruppi industriali appartenenti ai settori Telco & Media, Industria e Servizi, Banche e Assicurazioni e Pubblica Amministrazione. www.reply.com

