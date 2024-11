Lenovo Group annuncia i risultati finanziari relativi al secondo trimestre 2024/25

Lenovo consegue una crescita solida, sostenibile e accelerata – con un focus sulla differenziazione del mercato della guida IA ibrida e sulla leadership del settore

HONG KONG: Lenovo Group Limited (HKSE: 992) (ADR: LNVGY), insieme alle sue affiliate (‘il Gruppo’), oggi ha annunciato i risultati finanziari relativi al secondo trimestre dell’anno fiscale 2024/25, caratterizzati da aumenti significativi e crescita dei ricavi netti, crescita dei ricavi su base annua per il quarto trimestre consecutivo e solidi aumenti dei ricavi su base annua a due cifre da tutti i suoi business. I ricavi del gruppo sono aumentati del 24% su base annua raggiungendo i 17,9 miliardi di USD. I ricavi netti sono aumentati del 48% su base annua raggiungendo i 404 milioni di USD sulla base di norme sulle relazioni finanziarie non vigenti in Hong Kong (non HKFRS) e il mix di ricavi non derivanti dai PC è aumentato di cinque punti su base annua, al 46%.

Fonte: Business Wire

