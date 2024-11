Experian nominata per la classifica World’s Best Workplaces™ 2024 da Fortune e Great Place to Work®

Il riconoscimento premia le 25 aziende che offrono la migliore cultura dell'ambiente di lavoro al mondo

DUBLINO, Irlanda: Experian oggi ha annunciato di essere stata nominata uno dei World’s Best Workplaces™ 2024 da Fortune e Great Place to Work®, il premio che riconosce le 25 aziende globali selezionate per le migliori culture dell'ambiente di lavoro al mondo. Il riconoscimento evidenzia la cultura dell'ambiente di lavoro incentrata sulle persone di Experian, che promuove l'inclusività, favorisce la collaborazione e l'innovazione e dà priorità al benessere, alla crescita personale e all'avanzamento dei collaboratori del team.

Per stilare il prestigioso elenco internazionale, giunto alla 14esima edizione annuale, Great Place To Work® ha intervistato 6,2 milioni di dipendenti in tutto il mondo su fattori che creano ottimi ambienti di lavoro e analizzato i programmi degli ambienti di lavoro delle aziende che impattano 18 milioni di dipendenti a livello globale.

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita