HTEC nomina due nuovi alti dirigenti – Chief Digital Officer e Chief Strategy Officer – per accelerare le iniziative digitali e rafforzare la posizione sul mercato

SAN MATEO, California: HTEC, una società internazionale di ingegneria digitale e sviluppo prodotti, annuncia la nomina di Alex Dukic al ruolo di chief digital officer (CDO) e di Lawrence Whittle a quello di chief strategy officer (CSO) per continuare la propria trasformazione digitale e affinare la direzione strategica.

Già Vicepresidente R&S imprese digitali presso Boston Scientific e partner presso BCG Digital Ventures, Alex vanta una lunga esperienza nel digitale maturata nel corso di una carriera venticinquennale presso start up tecnologiche, medie imprese ad alta crescita, società di investimenti aziendali e imprese leader nel settore degli incubatori. In Boston Scientific Alex è stato responsabile della strategia e creazione di innovativi servizi e prodotti digitali. Inoltre è stato co-fondatore di varie imprese tecnologiche, molte delle quali sono state rilevate da aziende più grandi.

“HTEC vanta un know-how nello sviluppo di soluzioni digitali complete e conto di collaborare al potenziamento delle nostre capacità, dando impulso all’innovazione e offrendo valore eccezionale ai nostri clienti. Creare fattibilità a lungo termine significa riflettere su ogni fase del processo di sviluppo – e guardo con fiducia all’opportunità di partecipare nell’intero ciclo di vita dei prodotti e dei servizi”. – Alex Dukic, CDO HTEC

Lawrence è un alto dirigente che vanta una lunga esperienza e una storia comprovata di risultati positivi nella guida delle trasformazioni digitali in imprese tecnologiche europee e americane ad alta crescita. In precedenza è stato presidente di Verana Health, una società operante nel settore sanitario, e ha partecipato a due IPO e a numerose fusioni e acquisizioni. In tale ruolo ha consentito a Verana Health di attuare cambiamenti importanti sul campo utilizzando un’IA avanzata. Sotto la sua leadership Verana Health ha trasformato le cartelle cliniche elettroniche in dati approfonditi utili a fini decisionali per migliorare gli esiti riguardanti i pazienti.

“HTEC riconosce l’importanza cruciale di una lungimiranza strategica nell’attuale competitivo settore. Il mio ruolo consiste nell’anticipare i problemi e le opportunità che si presenteranno e guardo con fiducia alla possibilità di contribuire in modo rilevante nel dare impulso alla nostra crescita a lungo termine mentre ci assicuriamo di rimanere agili e pronti a rispondere alle dinamiche del mercato”. – Lawrence Whittle, CSO HTEC

Con Alex e Lawrence a bordo, HTEC continuerà a innovare le sue strategie digitali, migliorare le esperienze dei clienti e promuovere una crescita sostenibili nei settori.

HTEC è una società internazionale di ingegneria digitale e sviluppo prodotti che dà impulso all’evoluzione tecnologica delle imprese che hanno il massimo impatto al mondo – da start up dirompenti ad aziende Fortune 500. HTEC combina un know-how ineguagliato nell’ingegneria con una notevole creatività, consentendo ai clienti di innovare, progettare e sviluppare tecnologie dirompenti nonché piattaforme e prodotti digitali innovativi in diversi settori.

