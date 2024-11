LambdaTest espande le capacità di KaneAI per migliorare efficienza e flessibilità dei test

Gli aggiornamenti più recenti di KaneAI aiutano i team a effettuare i test con maggior efficienza e flessibilità, oltre a semplificare l'offerta di software di qualità

NOIDA, India, e SAN FRANCISCO: LambdaTest, piattaforma leader nei test unificati basata sul cloud, ha lanciato una suite di nuove caratteristiche per KaneAI, il primo agente completo di test software al mondo, progettato per razionalizzare ulteriormente e migliorare l'esperienza dei test. Questi aggiornamenti introducono maggiori funzionalità nei test per il web, le API e le app mobili, e fanno di KaneAI una soluzione completa per i team tecnici addetti allo sviluppo e alla qualità che puntano a ottimizzare la qualità in tempi rapidi.

Tra le nuove funzionalità a maggiore impatto vi è il supporto dei test per le app native su dispositivi Android e iOS reali, che consentono ai team di testare le applicazioni mobili direttamente nell'ambiente di KaneAI, per la creazione di script in automatico.

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita