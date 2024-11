Dante Genomics lancia le funzionalità di Intelligenza Artificiale Generativa nella piattaforma Whole Genome di Dante Labs

L’azienda leader nell’informazione genomica introduce una nuova innovazione nell’interpretazione e consulenza genomica, nella sua missione di migliorare l’utilità del genoma

NEW YORK: Dante Genomics, leader globale nella genomica e medicina personalizzata, ha annunciato oggi l’integrazione delle funzionalità di Intelligenza Artificiale Generativa nel suo primo prodotto, la piattaforma Whole Genome di Dante Labs. Questo traguardo rappresenta un passo significativo nella missione dell’azienda di rendere i dati genomici più utilizzabili e accessibili per ricercatori e individui.

"L’Intelligenza Artificiale Generativa non può essere una scatola nera nella genomica e nella diagnostica," ha dichiarato Andrea Riposati, CEO e cofondatore di Dante Genomics. "Stiamo adottando l’approccio dei piloti automatici sugli aerei, supportando il pilota umano nel prendere decisioni importanti e più consapevoli."

L'integrazione dell'Intelligenza Artificiale Generativa è il risultato di mesi di sviluppo e test rigorosi, garantendo che la tecnologia soddisfi i più alti standard di precisione e affidabilità nell'interpretazione genomica. L'iniziativa si allinea con la visione più ampia di Dante Genomics di fornire strumenti scalabili e facili da usare per decodificare le complessità del genoma umano.

Una rivoluzione con l’Intelligenza Artificiale Generativa nella genomica

Le nuove funzionalità di Intelligenza Artificiale Generativa sono progettate per trasformare il modo in cui vengono interpretati i dati genomici:

Funzionalità interattive: capacità di esplorare il genoma con strumenti interattivi.

capacità di esplorare il genoma con strumenti interattivi. Elaborazione avanzata dei dati: l’Intelligenza Artificiale Generativa riduce significativamente i tempi di elaborazione, fornendo intuizioni utilizzabili in tempi record.

l’Intelligenza Artificiale Generativa riduce significativamente i tempi di elaborazione, fornendo intuizioni utilizzabili in tempi record. Approfondimenti personalizzati: gli utenti beneficeranno di rapporti narrativi generati dall’IA che rendono comprensibili e significative le informazioni genomiche complesse.

gli utenti beneficeranno di rapporti narrativi generati dall’IA che rendono comprensibili e significative le informazioni genomiche complesse. Database medico: l’integrazione dell’IA supporta l’accuratezza diagnostica, identificando schemi non rilevabili con metodi tradizionali.

l’integrazione dell’IA supporta l’accuratezza diagnostica, identificando schemi non rilevabili con metodi tradizionali. Innovazione scalabile: progettati per soddisfare le esigenze di individui, ricercatori e operatori sanitari, gli strumenti di IA della piattaforma si adattano a usi diversi.

Impegno per la qualità e l’impatto

Questo annuncio si basa sulla lunga tradizione di eccellenza di Dante Genomics nella genomica. L’azienda rimane ferma nel suo impegno per la qualità, avendo ottenuto numerose certificazioni per le sue tecnologie e aderendo a rigorosi standard internazionali. L’integrazione dell’Intelligenza Artificiale Generativa riflette l’investimento continuo dell’azienda in tecnologie che fanno la differenza nella vita delle persone.

La piattaforma aggiornata Whole Genome di Dante Labs con funzionalità di Intelligenza Artificiale Generativa sarà disponibile a livello globale a partire dal primo trimestre 2025, con accesso anticipato per clienti selezionati.

Fonte: Business Wire

