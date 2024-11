FPT ed Ericsson uniscono le forze per promuovere la trasformazione digitale, i dati e l'IA guidata dal 5G

HO CHI MINH CITY, Vietnam: L'azienda tecnologica globale FPT e il leader mondiale dell'ICT Ericsson hanno avviato una partnership per accelerare l'adozione del 5G e guidare i progressi nell'intelligenza artificiale (IA) e nella trasformazione digitale. La collaborazione è destinata a creare le fondamenta per una partnership internazionale volta ad accelerare l'adozione del 5G nelle aziende.

La partnership nelle prime fasi si concentrerà sullo sviluppo di applicazioni che dimostrino il potenziale del 5G in settori chiave, tra cui il monitoraggio avanzato nel settore della sanità, le soluzioni di produzione avanzate e la realtà aumentata e virtuale per la vendita al dettaglio. Grazie a tali iniziative, entrambe le aziende si impegneranno in Vietnam per promuovere le innovazioni nel campo dell'IA e della trasformazione digitale. .

Fonte: Business Wire

