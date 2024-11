Corpay Cross-Border amplia la sua partnership con World Aquatics

La società offre accesso a soluzioni di gestione dei rischi valutari e di pagamenti transfrontalieri

TORONTO: Corpay, Inc.*, (NYSE: CPAY) leader globale nel settore dei pagamenti aziendali, è lieta di annunciare che l'attività Cross-Border di Corpay ha sottoscritto un accordo pluriennale per ampliare la propria solida collaborazione con World Aquatics in qualità di fornitore ufficiale di pagamenti in valuta estera.

Dal 2022, Corpay Cross-Border fornisce una serie di soluzioni aziendali per i pagamenti in valuta estera a World Aquatics, l'ente regolatore di sei discipline acquatiche: nuoto, pallanuoto, tuffo, tuffi da trampolino alto, nuoto artistico e nuoto in acque libere. Con questa estensione pluriennale, World Aquatics, insieme alla comunità acquatica mondiale, agli organizzatori di eventi e ai partner di World Aquatics, continuerà a beneficiare dell'accesso alle innovative soluzioni di pagamento globale e di gestione del rischio valutario di Corpay Cross-Border.

Fonte: Business Wire

