One Trading collabora con Solidus Labs per garantire la preparazione MiCAR di livello istituzionale

NEW YORK e AMSTERDAM: One Trading, uno dei principali mercati di scambio europei di criptovalute e la prima sede di trading di futures perpetui nell'UE, ha annunciato oggi una collaborazione con Solidus Labs, un leader di categoria nelle soluzioni di conformità e sicurezza cripto-native. Attraverso questa collaborazione, One Trading rafforza ulteriormente le sue operazioni per rispettare gli standard normativi, migliorando le protezioni contro gli abusi di mercato e supportando la sua preparazione per la normativa UE sui mercati dei cripto-asset (MiCAR).

One Trading sta lanciando una OTF (Organised Trading Facility, struttura organizzata di trading) conforme a MiFID II per i futures perpetui nell'UE, autorizzata dall'Autorità olandese per i mercati finanziari (AFM).

Fonte: Business Wire

