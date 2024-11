Ubitus e ASUS presenteranno un cane robot alimentato da intelligenza artificiale e un influencer virtuale alla SC24, elevando le capacità dell'intelligenza artificiale.

ATLANTA: Ubitus, in collaborazione con ASUS, presenta le sue ultime innovazioni guidate dall'AI all'evento SuperComputing24 (SC24) di Atlanta, Georgia. Dopo una presentazione di successo all'NVIDIA AI Summit Japan del 13 novembre, Ubitus continua a spingere i confini delle applicazioni AI presentando tecnologie rivoluzionarie, tra cui un cane robotico alimentato dall'AI e un influencer virtuale. Queste innovazioni dimostrano l'impegno di Ubitus a sfruttare l'AI per migliorare settori come la vendita al dettaglio, la sanità e l'intrattenimento.

Cane robotico guidato dall'intelligenza artificiale: dalla compagnia domestica all'assistenza professionale

Presentiamo un cane robotico alimentato dalla piattaforma di edge computing NVIDIA Jetson Orin.

Fonte: Business Wire

