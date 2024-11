PCE Automation rileva Olmec-UK

BECCLES, Inghilterra: PCE Automation Ltd, impresa che sviluppa soluzioni per l’automazione, ha completato la sua seconda acquisizione in appena due anni aggiungendo al suo portafoglio in espansione Olmec-UK, azienda con sede nel North Lincolnshire che offre soluzioni per la conversione di tessuti e ispezioni mediante visione artificiale.

L’acquisizione rappresenta una scelta strategica, che consentirà a PCE Automation di rafforzare la sua presenza nel settore delle scienze della vita aggiungendo alla sua gamma di offerte la conversione di tessuti e ispezioni mediante visione artificiale.

PCE prevede di diversificarsi in nuovi segmenti di mercato nel settore dei dispositivi medici – cura avanzata delle ferite, cura riguardante la continenza e lo stoma, sistemi di somministrazione di farmaci e cure oculari.

Spiega James Cook, Ceo PCE Automation: “L’acquisizione di Olmec costituisce una pietra miliare nel conseguimento della nostra visione commerciale strategica e dell’obiettivo di essere un punto di riferimento completo per i clienti nel settore medicale.

Fonte: Business Wire

