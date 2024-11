Tecnologia all'avanguardia per un sorriso perfetto

BERLINO: Mova, un marchio di Dreame, presenta lo spazzolino elettrico Fresh Pro. Grazie alla sua innovativa tecnologia 3D Clean™, stabilisce nuovi standard nell'igiene orale, offrendo un'esperienza di cura senza pari.

Tecnologia 3D Clean™ per una pulizia migliore

Il Fresh Pro combina vibrazioni sonore con movimenti verticali e laterali precisi. Questo consente di rimuovere efficacemente anche la placca più ostinata. Con un massimo di 69.000 vibrazioni e 39.600 pulsazioni al minuto, pulisce in profondità e senza fatica, anche nelle zone più difficili da raggiungere. La sua tecnologia 3D Clean™ integra le vibrazioni soniche con il metodo Bass raccomandato dai dentisti, che protegge le gengive e rende i denti brillanti.

Cura delicata e un'esperienza di pulizia personalizzata e durevole

Testina 3-in-1 offre una cura completa: le setole contornate avvolgono i denti e puliscono efficacemente il bordo gengivale.

Design ergonomico e tecnologia di rilevamento della pressione: protegge le gengive e i denti grazie a una pulizia delicata.

10 livelli di vibrazione regolabili.

Per una cura dentale personalizzata, il Fresh Pro può essere abbinato all'app MOVAhome, permettendo agli utenti di personalizzare le impostazioni di spazzolamento e monitorare i progressi nell'igiene orale.

L'autonomia della batteria arriva fino a 30 giorni con una singola carica, rendendo lo spazzolino adatto sia all'uso quotidiano che ai viaggi.

Impermeabilità IPX7: rende lo spazzolino resistente all'umidità.

Funzione di ricarica wireless: si ricarica facilmente su un supporto, senza cavi ingombranti.

Disponibilità

Mova Fresh Pro è disponibile a un prezzo di 99 €, ma con l’offerta del Black Friday, è ora acquistabile a soli 79 €.

Il Fresh Pro non è l'unica novità che Mova porta sul mercato. Anche il nuovo asciugacapelli ad alta velocità MOVA Turbo sarà presto disponibile. Equipaggiato con un motore senza spazzole (110.000 giri/min) e grazie a un flusso d'aria ottimizzato, garantisce capelli lucidi con un danno termico ridotto.

Per ulteriori informazioni su Fresh Pro, visita:

https://it.mova-tech.com/products/mova-fresh-pro-electric-toothbrush

Informazioni su Mova:

Mova, marchio indipendente di Dreame Technology, è stato fondato a Suzhou, in Cina, e si distingue per soluzioni innovative nel settore della smart home. Combina tecnologie all'avanguardia con la massima qualità, fissando nuovi standard per un'esperienza utente straordinaria. Con il lancio all'IFA 2024, Mova porta i suoi prodotti sul mercato europeo, perseguendo la sua visione di arricchire la vita quotidiana con metodi applicativi innovativi, sia in cucina che nella cura del corpo.

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita