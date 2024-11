IonQ porterà avanti il calcolo quantistico ibrido con una nuova applicazione di chimica e NVIDIA CUDA-Q

IonQ utilizza la piattaforma NVIDIA CUDA-Q assieme a IonQ Forte per dimostrare un flusso di lavoro applicativo end-to-end

Il lavoro riafferma l'attenzione di IonQ nel rendere l'accelerazione quantistica semplice e universale come l'accelerazione GPU per le installazioni in sede e ibride

COLLEGE PARK, Md.: IonQ (NYSE: IONQ), un leader nel settore del calcolo quantistico e della rete quantistica, ha annunciato oggi di aver completato una dimostrazione inedita nell'industria di un flusso di lavoro applicativo end-to-end che sfrutta la piattaforma NVIDIA CUDA-Q assieme all'hardware di punta per il calcolo quantistico di IonQ.

Illustrata con una presentazione congiunta al SC24, l'applicazione dimostra l'integrazione diretta del flusso di lavoro fondamentale alla base di diversi tradizionali approcci quantistici ibridi per calcolare le proprietà specifiche della struttura elettronica di una molecola.

Fonte: Business Wire

