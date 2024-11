ProAmpac trionfa al FlexoTech International Print & Innovations Awards 2024

CINCINNATI: ProAmpac, una delle principali imprese nella scienza dei materiali e nel settore del packaging flessibile, ha celebrato una vittoria eccezionale al 2024 FlexoTech International Print & Innovations Awards che si è tenuto presso il prestigioso Royal Lancaster Hotel a Londra. Il team britannico ProAmpac Grimsby ha ricevuto il Supreme Award alla conclusione di una serata di celebrazioni del settore presentata dall’ex giocatore di cricket dell’Inghilterra Graeme Swann.

La serata ha visto la prima sicura vittoria di ProAmpac nella categoria ‘Flexible Packaging (Narrow/Medium Web) on Film’ per l’opera presentata, dal titolo ‘The Best Buy Beef Dripping Yorkshire Puddings’. Questo design straordinario, stampato su film flessibile, ha spiccato per l’eccellenza tecnica – la giuria l’ha elogiato come un’“opera eccezionale” e “un esempio eccellente di stampa in quadricromia che veramente si è distinta da tutte le altre opere presentate”.

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita