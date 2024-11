Owkin e Proscia ampliano l'accesso al pre-screening dell'IA per i pazienti affetti da cancro colorettale

MSIntuit ® CRC v2* di Owkin, una diagnostica di AI di nuova generazione che mira a trasformare la diagnosi e il trattamento del cancro del colon retto, sarà integrata nella piattaforma software di Concentriq® di Proscia, rendendola disponibile come parte del portafoglio di AI per la medicina di precisione di Proscia

® La partnership assisterà i patologi nel pre-screening dei pazienti con microsatelliti stabili (MSS) / proficient mismatch repair (pMMR) nei tumori del colon retto.

Una versione per solo uso di ricerca (RUO) di MSIntuit CRC v2 sarà presto disponibile negli Stati Uniti sulla piattaforma software Concentriq® di Proscia per studiarne l'impatto; altri prodotti e soluzioni saranno integrati e accessibili negli Stati Uniti e in Europa man mano che saranno resi disponibili.

PARIGI E FILADELFIA: Owkin, la prima biotech di AI end-to-end che utilizza un'AI causale all'avanguardia per liberare la scoperta, lo sviluppo e la diagnostica di farmaci di precisione e Proscia ® ,leader mondiale nelle soluzioni di patologia abilitate dall'intelligenza artificiale per la medicina di precisione, hanno annunciato una partnership strategica per semplificare i test MSI per i pazienti affetti da cancro del colon-retto (CRC), il secondo tumore più letale al mondo.[1]

Fonte: Business Wire

