Raggiunto un nuovo livello di potenziale: euNetworks si unisce a Connectbase, espandendo la presenza europea della piattaforma e l'accesso a un'ampia connettività in fibra

BOSTON e LONDRA: Connectbase, l'ecosistema globale per l'acquisto e la vendita di connettività, è orgoglioso di annunciare che euNetworks, il fornitore europeo fondamentale di infrastrutture, è entrato nella piattaforma di Connectbase. In quanto fornitore leader di servizi di infrastruttura di larghezza di banda orientati ai dati center in tutta Europa, l'ingresso di euNetworks nell'ecosistema rafforza ulteriormente la posizione di Connectbase in qualità di piattaforma realmente globale per l'accesso a soluzioni di connettività. L'aggiunta di euNetworks rafforza notevolmente la presenza in Europa di Connectbase, ampliando l'accesso a una delle reti in fibra più estese, esclusive e tecnologicamene avanzate del continente.

L'integrazione di euNetworks con la piattforma Connectbase è in linea con l'impegno dell'azienda di semplificare il più possibile le vite dei suoi clienti.

Fonte: Business Wire

