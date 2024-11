Aktana nominata Leader e Star Performer nella relazione PEAK Matrix® 2024 sulle piattaforme di customer engagement (CEP) di prossima generazione dedicate alle scienze della vita, a cura di Everest Group

SAN FRANCISCO: Aktana, leader nell'engagement intelligente basato sull'AI per il settore delle scienze della vita, oggi ha annunciato di essere stato riconosciuto tra i Leader e come uno dei soli tre Star Performer nella relazione PEAK Matrix® 2024 sulle piattaforme di customer engagement (CEP) di prossima generazione dedicate alle scienze della vita, a cura di Everest Group. Questo riconoscimento su base continuativa, evidenziato dal passaggio dai "Contendenti principali" del 2023 ai "Leader e Star Performer" del 2024, sottolinea l'impegno di Aktana nel promuovere l'innovazione e l'impatto misurabile per i suoi clienti globali.

"Le aziende del settore delle scienze della vita danno sempre più priorità alle piattaforme di customer engagement (CEP) rispetto ai tradizionali sistemi CRM, a riprova di un'importante transizione verso strategie incentrate sul cliente.

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita