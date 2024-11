KnowBe4 affronta la gestione del rischio umano con HRM+, la piattaforma completa per la gestione del rischio umano

HRM+ rivoluzione la gestione dei rischi di sicurezza informatica nell'era dell'IA, personalizzandola e rendendola pertinente e adattiva

TAMPA BAY, Florida: KnowBe4, la piattaforma di sicurezza informatica nota a livello mondiale che affronta in modo completo la gestione del rischio umano, ha annunciato oggi il lancio di HRM+, una piattaforma di gestione del rischio umano all-in-one che rivoluziona la gestione dei rischi di sicurezza informatica per l'era dell'IA, personalizzandola e rendendola pertinente e adattiva.

In seguito all'acquisizione di Egress e sulla base di anni di ricerca e utilizzo di IA e machine learning (ML) all'avanguardia, KnowBe4 si lancia in un nuovo settore: la gestione del rischio umano. L'integrazione della formazione di KnowBe4, leader del settore in ambito di consapevolezza della sicurezza, con la sicurezza delle e-mail basata sull'IA di Egress, ha portato alla creazione di HRM+, un'offerta completa per affrontare le complessità della sicurezza informatica moderna e per creare una solida cultura della sicurezza.

Fonte: Business Wire

