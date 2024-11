Spatial presenta gli aggiornamenti più recenti delle linee di prodotti chiave, offrendo prestazioni superiori, efficienza del flusso di lavoro e funzionalità di automazione

BROOMFIELD, Colorado: Spatial Corp., impresa che realizza il toolkit di sviluppo software tridimensionale più avanzato nel settore, pensato per soluzioni di ingegneria, progettazione e produzione, e una delle affiliate di Dassault Systèmes, annuncia vari lanci e aggiornamenti per il 2025 riguardanti numerose linee di prodotti, riaffermando il suo impegno a offrire soluzioni innovative per i clienti in vari domini – dal CAD alla simulazione, alla fabbricazione e oltre.

I lanci e gli aggiornamenti per il 2025 sono:

3D InterOp: prestazioni superiori e nuova funzionalità

Miglioramenti delle prestazioni di 3D Data Import: l’elaborazione in parallelo di massima precisione combinata con ottimizzazioni per lettori in specifici formati assicura riduzioni significative dei tempi di importazione.

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita