Un nuovo libro Esri esplora come la scienza dei dati spaziali aiuta gli utenti a comprendere i dati e a fare previsioni

Spatial Data Science è una lettura essenziale per professionisti dei GIS e scienziati per guidare i processi decisionali basati sui dati

REDLANDS, California: Esri, leader mondiale nello sviluppo di software dei sistemi di informazione geografici (GIS), ha pubblicato Spatial Data Science , un nuovo libro che dimostra come i professionisti e gli scienziati di dati spaziali possano aggiungere big data ai loro metodi e flussi di lavoro, illustrando come gli scienziati dei dati possono impiegare la mappatura, l’analisi, la modellazione e la previsione tramite prospettive spaziali e tecnologie geospaziali per acquisire nuove conoscenze. Inoltre presenta l’uso dell’ecosistema Esri ArcGIS.

Spatial Data Science copre l’uso del software Esri per supportare nuovi metodi della scienza dei dati spaziali al fine di estrarre ulteriori dati approfonditi da varie fonti di dati geospaziali.

Fonte: Business Wire

