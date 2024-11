MAKING SCIENCE, NICK WATERS NOMINATO CEO DELL’AREA UK, EUROPA DEL NORD E CENTRALE

Ex Mindshare, Dentsu Aegis, ed Equibity, Waters guiderà la crescita strategica nella regione, rafforzando la posizione di Making Science come leader innovativo

MADRID (Spagna): Making Science, società di consulenza tecnologica e di marketing digitale specializzata in e-commerce e trasformazione digitale presente con tre sedi anche in Italia, ha nominato Nick Waters come nuovo CEO per il Regno Unito e per i Paesi dell’Europa settentrionale e centrale. Forte di una vasta esperienza nella leadership aziendale e di una profonda conoscenza del mercato tecnologico, Waters guiderà la crescita e l’espansione della società in Europa.

Con oltre 25 anni di esperienza nei settori della pubblicità, del digitale e dei media, Waters ha ricoperto ruoli dirigenziali in numerose aziende di rilievo. In particolare, è stato CEO di Equibity, dirigendo una trasformazione strategica verso un approccio basato sui dati. È stato presidente esecutivo di Dentsu Aegis UK e CEO della Dentsu Aegis Network Asia-Pacifico per oltre un decennio, gestendo operazioni in più di 15 mercati. Prima di allora, è stato CEO di Mindshare, agenzia di WPP, per l’area EMEA, affinando le sue capacità nello sviluppo e implementazione di strategie globali con impatti locali. Una carriera che combina leadership strategica ed esperienza approfondita nei mercati globali.

Un passo verso la leadership di mercato in Europa

La nomina di Waters avviene in un momento cruciale per Making Science, che sta diventando sempre più una destinazione attrattiva per figure di spicco del settore. L’azienda consolida così un ruolo di riferimento nel panorama globale in ambito dati e intelligenza artificiale.

José Antonio Martínez Aguilar, CEO e fondatore di Making Science, ha dichiarato: «Nick Waters sarà la guida ideale per l’espansione di Making Science in Europa. La sua profonda conoscenza del mercato globale e la sua capacità di costruire solide relazioni con i partner strategici saranno fondamentali per consolidare la nostra posizione in Europa e rafforzare la nostra presenza globale. Siamo convinti che la sua esperienza e visione ci aiuteranno ad accelerare la crescita e raggiungere i nostri ambiziosi obiettivi globali».

Nick Waters ha commentato: «Making Science è l’azienda più interessante nel panorama dei digital accelerator, e questa è una straordinaria opportunità per unirmi al loro team nella terza fase del loro percorso di crescita globale. Questa è un’azienda costruita per il mondo del marketing di oggi e di domani. Con un team brillante che applica scienza dei dati e intelligenza artificiale, Making Science offre un vantaggio competitivo per i brand. Il futuro riserva grandi opportunità a chi saprà coglierle: Making Science è una di queste opportunità, e sono entusiasta di poter contribuire al suo successo».

Con questa nomina, Making Science rafforza la propria struttura manageriale e si avvicina al raggiungimento dei suoi obiettivi finanziari. L’ingresso di Waters garantirà l’implementazione di strategie volte a massimizzare la redditività e a consolidare le relazioni con i partner strategici nella regione.

Making Science è una digital acceleration company che conta più di 1200 collaboratori con una presenza in 15 mercati: Spagna, Italia, Portogallo, Messico, Colombia, Francia, UK, Irlanda, Svezia, Danimarca, Norvegia, Finlandia, Germania, Georgia e USA. La società è organizzata in quattro linee di business: Global Digital Agency, con servizi di adv a 360 gradi basati su tecnologie avanzate; Cloud Software e Cybersecurity con soluzioni che sfruttano la data intelligence e un team specializzato in ambito IT; Artificial Intelligence e SaaS, con più di 400 ingegneri e data scientist impegnati nello sviluppo di soluzioni basate sull’AI applicate al marketing; Making Science Investment area, con Ventis e TMQ come linea di diversificazione del business. La società partecipa a diverse iniziative ESG fra cui Climate Pledge, iniziativa dell’ONU e di Pledge 1% movimento globale di imprese che si impegnano a destinare almeno l’1% dei profitti, del tempo o dei prodotti a realtà del Terzo Settore

Fonte: Business Wire

