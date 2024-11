Thales amplia le offerte di CipherTrust Data Security Platform as-a-Service

CipherTrust Transparent Encryption consente alle organizzazioni di soddisfare gli obblighi di compliance e di proteggere i dati ovunque risiedano

Il nuovo servizio cloud include la trasformazione dei dati live per una crittografia senza interruzioni e la protezione da ramsomware per un monitoraggio continuo delle attività anomale

MEUDON, Francia: Thales, leader mondiale nella tecnologia e nella sicurezza, annuncia oggi la disponibilità di CipherTrust Transparent Encryption (CTE) attraverso il modello CipherTrust Data Security Platform as-a-service. CipherTrust Transparent Encryption (CTE) è stato sviluppato per fornire una crittografia trasparente e ad alte prestazioni per ambienti complessi, senza la necessità di modificare le applicazioni o l'infrastruttura sottostante. Con l'ampliamento della propria offerta di servizi cloud, Thales si impegna a fornire ai clienti la possibilità di scegliere il modo in cui consumare i servizi di sicurezza dei dati per contribuire alla conformità e alla protezione dei dati sensibili ovunque risiedano.

Fonte: Business Wire

