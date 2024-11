L'importante aggiornamento del software di DentalMonitoring comprende le indicazioni cliniche basate sull'IA confermate dall'FDA per i pazienti ortodontici

PARIGI: DentalMonitoring, azienda leader nel monitoraggio a distanza alimentato dall'intelligenza artificiale (IA) per l'ortodonzia, ha rilasciato un importante aggiornamento del software con l'introduzione di funzionalità e indicazioni basate sull'autorizzazione De Novo dell'azienda da parte della Food and Drug Administration (FDA) statunitense nel maggio 2024. Utilizzata dagli ortodontisti di tutto il mondo per ottimizzare le cure cliniche, la soluzione di monitoraggio a distanza di DentalMonitoring utilizza gli algoritmi all'avanguardia di elaborazione delle immagini per analizzare a distanza le scansioni intraorali durante il trattamento ortodontico. I pazienti eseguono queste scansioni utilizzando l'app di DentalMonitoring sul loro smartphone tramite il porta telefono ScanBoxpro. Il software su base IA supporta gli specialisti con indicazioni cliniche per rilevare, seguire e monitorare a distanza il progresso del trattamento ortodontico per un migliore processo decisionale in tempo reale, supportando il trattamento personalizzato e ottimizzando la tabella di marcia.

Fonte: Business Wire

