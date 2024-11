Kinaxis lancia il modello di maturità dell'orchestrazione della catena di fornitura e l'autovalutazione

Il modello e la valutazione pratica offrono un'analisi completa dei punti di forza e dei punti deboli di un'azienda nell'orchestrazione della catena di fornitura

OTTAWA, Ontario: Kinaxis® (TSX:KXS), un leader globale nell'orchestrazione end-to-end della catena di fornitura, ha lanciato oggi il primo Supply Chain Orchestration (SCO) Maturity Model and Self-Assessment (Modello di maturità dell'orchestrazione della catena di fornitura e autovalutazione) del settore, per aiutare le aziende internazionali a valutare e promuovere il progresso dell'orchestrazione della catena di fornitura in 14 dimensioni critiche.

“Le aziende si rivolgono a noi cercando indicazioni su come portare avanti la maturità della propria catena di fornitura per velocizzare i processi decisionali, migliorare la collaborazione e consentire agilità e trasparenza nella pianificazione e nell'esecuzione nello scenario commerciale odierno, dinamico e in costante evoluzione”, ha dichiarato Andrew Bell, Responsabile dei prodotti presso Kinaxis.

Fonte: Business Wire

