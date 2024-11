Board riconosciuta come leader nel Gartner® Magic Quadrant™ per il software di Pianificazione Finanziaria per il terzo anno consecutivo

Posizionata in base alla completezza della visione e alla capacità di esecuzione

BOSTON: Board, la principale piattaforma di Enterprise Planning, ha annunciato oggi di essere stata nominata Leader nel Gartner Magic Quadrant 2024 per il software di Pianificazione Finanziaria per il terzo anno consecutivo. Questa valutazione si basa su criteri specifici che hanno esaminato la completezza della visione e la capacità di esecuzione complessiva di Board.

“Siamo onorati che Gartner abbia riconfermato Board come Leader anche quest’anno, consolidando ulteriormente la nostra posizione come piattaforma di pianificazione aziendale preferita dalle aziende più esigenti del mondo,” ha dichiarato Jeff Casale, CEO di Board, riferendosi ai precedenti riconoscimenti nei report del 2022 e 2023. “A nostro avviso, questo riconoscimento continuo evidenzia il valore e l’impatto che Board offre ai nostri clienti, garantendo esperienze di pianificazione superiori che si distinguono sul mercato.”

La piattaforma Board Enterprise Planning è progettata per le aziende più esigenti al mondo.

Board supporta soluzioni di pianificazione finanziaria e operativa che offrono sicurezza e scalabilità a livello aziendale. La connettività dei dati e le opzioni di distribuzione assicurano una flessibilità a prova di futuro. Inoltre, lo sviluppo senza codice facilita la creazione di esperienze utente coinvolgenti e intuitive.

Ad esempio, l’Head of Finance, Controlling & Accounting di Bofrost*, un produttore multinazionale di alimenti surgelati, ha recentemente dichiarato: “Prima di adottare Board, avevamo un ritardo di 20 giorni nella creazione dei nostri report e analisi di vendita all’interno del processo FP&A. Ora accediamo a tutto in tempo reale.”

I clienti di Board sono promotori attivi della piattaforma e testimoniano direttamente i benefici che le loro organizzazioni sperimentano quotidianamente. Esperti di pianificazione come StarKist, Velcro Companies e The Cheesecake Factory ci hanno raccontato come utilizzano Board per ottenere risultati di pianificazione eccezionali.

Per ulteriori testimonianze da parte di brand globali come Michelin, H&M, Hapag-Lloyd, Volkswagen, SWIM USA, Coca-Cola, Toyota, Mahou San Miguel, Group SEB e KPMG, visita il sito www.board.com/en/customers.

Board

La piattaforma Board Enterprise Planning supporta la pianificazione finanziaria e operativa di oltre 2.000 organizzazioni in tutto il mondo. I leader di settore si affidano a Board per trasformare dati complessi in decisioni migliori grazie a soluzioni personalizzate, analisi avanzate e intelligenza artificiale, affrontando sfide aziendali di livello enterprise. Brand globali come H&M, BASF, Burberry, Toyota, Coca-Cola, KPMG e HSBC utilizzano Board per ottimizzare i flussi di lavoro e rafforzare il proprio vantaggio competitivo. Fondata nel 1994, Board conta oggi 25 uffici in tutto il mondo ed è riconosciuta da importanti analisti, tra cui BARC e IDC.

