Telness Tech collabora con Lebara per lanciare un nuovo operatore mobile e Nigeria

STOCCOLMA: Telness Tech, un importante fornitore di tecnologie delle telecomunicazioni, sta collaborando con VAS2Nets e Lebara per lanciare un nuovo operatore virtuale di rete mobile (MVNO, Mobile Virtual Network Operator) in Nigeria. L'iniziativa introdurrà un servizio telecom mirato al mercato delle telecomunicazioni in rapida crescita in Nigeria. L'operatore sarà alimentato dal software e dall'esperienza clienti leader del settore di Telness Tech, portando al tempo stesso Lebara, un marchio telecom riconosciuto a livello internazionale, a una regione totalmente nuova e a un mercato in espansione.

In questa ambiziosa collaborazione, varie società internazionali di telecom parteciperanno per rendere possibile questa iniziativa.

Lebara è uno degli MVNO più riconosciuti al mondo con operazioni dirette in cinque mercati europei, e il marchio detiene licenze in altri cinque paesi, tra cui ora anche la Nigeria.

