NTT DOCOMO: Il test in ambienti chiusi dell'interfaccia radio 6G che utilizza l'intelligenza artificiale (IA) nella banda 4,8 GHz per la prima volta in Giappone migliora il throughput fino al 18%

TOKYO: NTT DOCOMO, INC., in collaborazione con NTT Corporation, Nokia e SK Telecom Co., Ltd., un operatore internazionale di telecomunicazioni, annunciato oggi che in un test in ambienti chiusi con onde radio nella banda 4,8Ghz dlla tecnologia wireless 6G utilizzando l'IA la prima volta in Giappone, ha confermato che le velocità di comunicazione possono essere migliorate fino al 18% rispetto ai metodi tradizionali in ambienti chiusi.

Avvicinandosi l'era del 6G, DOCOMO condotto il test con NTT, Nokia e SK Telecom, utilizzando la tecnologia IA per ottimizzare l'elaborazione della trasmissione e della ricezione per vari ambienti di propagazione delle onde radio.

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita