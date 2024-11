Unitevi a Syteca Inc. per un webinar esclusivo con Jonathan Care, ex capo analista di Gartner, “PAM Roadmap: Key Strategies for Effective Access Control” il 21 novembre. Per partecipare basta iscriversi!

NEEDHAM, Mass.: Syteca Inc., un noto fornitore di soluzioni di gestione degli accessi privilegiati (PAM, privileged access management) con capacità di monitoraggio avanzato delle attività dell'utente terrà un webinar intitolato “PAM Roadmap: Key Strategies for Effective Access Control” (Tabella di marcia PAM: strategie chiave per un efficace controllo degli accessi).

In programma per il 21 novembre, il webinar vi guiderà tra le pratiche essenziali PAM per garantire gli asset critici e ridurre al minimo i rischi per la sicurezza nella vostra organizzazione.

Jonathan Care, noto esperto di cybersicurezza, nonché ex-analista di Gartner, parlerà delle strategie chiave per un'efficace gestione degli accessi.

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita