Eton Solutions lancia la piattaforma di contabilità per fondi abilitati EtonGPT™ e servizi mirati ai General Partner di società di capitali privati

Eton Solutions rivoluziona i settori Private Equity, Real Estate e Fund of Funds (Capitali privati, Immobiliare e Fondo di fondi) con la sua piattaforma AtlasFive® potenziata dallo strumento di intelligenza artificiale EtonGPT™, offrendo un'efficienza ineguagliata e capacità di reportistica in tempo reale.

RESEARCH TRIANGLE PARK, N.C.: Eton Solutions, un leader in sistemi ERP per la gestione patrimoniale completa, oggi ha annunciato il lancio di una piattaforma di contabilità di fondi e di una suite di servizi specializzati, mirati a società di Private Equity (PE), Real Estate (RE) e Fund of Funds (FOF), finalizzati a soddisfare le richieste dei General Partner che desiderano migliorare la trasparenza e la puntualità della reportistica ai propri investitori finali.

Fonte: Business Wire

