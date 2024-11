RavenPack lancia Bigdata.com con Vespa.ai per rivoluzionare la ricerca vettoriale su scala di miliardi nel settore finanziario

Motore RAG in tempo reale per l’intelligence finanziaria basata su miliardi di documenti

TRONDHEIM, Norvegia: Vespa.ai, una delle principali piattaforme per applicazioni basate sull’IA, è stata scelta da RavenPack, una delle principali imprese globali nell’analisi dei dati finanziari, per la ricerca vettoriale su scala di miliardi su cui si baserà Bigdata.com, il nuovo servizio offerto da RavenPack. La piattaforma combina la tecnologia RAG (Retrieval-Augmented Generation) proprietaria RavenPack con le funzionalità di ricerca Vespa.ai per processare miliardi di documenti finanziari con velocità e precisione senza precedenti.

Bigdata.com rappresenta un importante progresso nella tecnologia della ricerca finanziaria, offrendo ai professionisti un potente assistente per la ricerca in tempo reale e uso di API che rende possibile conversazioni dirette con miliardi di documenti finanziari.

Fonte: Business Wire

