Tango Networks lancia Tango Extend for Webex Calling

Il servizio trasforma i telefoni cellulari in estensioni native di Webex Calling per Mobile United Communications globali

FRISCO, Texas: Tango Networks oggi annuncia Tango Extend for Webex Calling, che consente ai fornitori di telefonia mobile certificata di Cisco di aprire una soluzione di comunicazioni mobili nativa per i clienti di Webex.

Tango Extend per Webex Calling consente ai collaboratori di Cisco che fanno parte del programma Cloud Connect for Webex Calling di aggiungere Mobile Unified Communications (Comunicazioni mobili unificate) ai loro clienti, che promuove l'efficienza, la produttività e la collaborazione nell'ambiente lavorativo dinamico e sempre più mobile di oggi. Cisco includerà diritti di Webex Go con la licenza Webex Calling Professional.

Fonte: Business Wire

