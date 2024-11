Le nuove linee guida sull'open finance intendono stimolare l'inclusione finanziaria

WASHINGTON: Una coalizione di organizzazioni internazionali ha lanciato oggi linee guida di alto livello per le autorità pubbliche che desiderano sfruttare l'open finance per accelerare i servizi finanziari digitali e l'innovazione e aumentare l'utilizzo di una più ampia gamma di prodotti finanziari.

Assieme agli investimenti nelle infrastrutture pubbliche digitali e ai continui sforzi per raggiungere gli 1,4 miliardi di persone che a livello globale non hanno ancora accesso a un conto per le transazioni di base, l'open finance può rappresentare la prossima frontiera per la crescita del settore dei servizi finanziari. Il 76% della popolazione mondiale ha attualmente accesso a un conto finanziario e l'open finance può ampliarne l'uso e aumentare i vantaggi offerti ai clienti dai servizi finanziari.

Fonte: Business Wire

