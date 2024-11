Le principali organizzazioni dei media del Regno Unito si uniscono al movimento di ProRata per riconoscere e ricompensare i proprietari di contenuti nell'era dell'IA generativa

L'azienda ottiene il sostegno di dmg media, Sky News, Guardian Media Group e altri

LONDRA e LOS ANGELES: ProRata.ai, un'azienda che consente alle piattaforme di intelligenza artificiale generativa di attribuire i contenuti ai rispettivi proprietari e di ricompensarli, ha annunciato oggi che dmg media, Sky News e Guardian Media Group hanno accettato di sostenere la missione dell'azienda. La tecnologia di ProRata garantisce che gli editori e i creatori siano riconosciuti e ricompensati, in base all'utilizzo, nel mondo dell'IA generativa.

Tra gli ulteriori partner annunciati nel Regno Unito e in Irlanda figurano "Prospect", Reach PLC, il gruppo di media internazionale Mediahuis, il forum internet sulla genitorialità Mumsnet, "Hello!" ed Exponential View. Agli inizi di quest'anno, ProRata ha annunciato la sottoscrizione di partnership con "The Atlantic", "Universal Music Group", "Time", "Fortune" e Axel Springer, nonché con diversi autori noti.

Fonte: Business Wire

