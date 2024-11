Duracell alimenterà Williams Racing nel 2025 e oltre

LAS VEGAS: Williams Racing e Duracell sono entusiaste di annunciare un'estensione pluriennale della loro formidabile collaborazione di Formula 1 alla vigilia del Grand Prix di Las Vegas.

Duracell, un marchio di casa ovunque come produttore di batterie n. 1 al mondo, è stato uno dei primi marchi globali a unirsi alla missione del ritorno di Williams quando hanno unito le forze con il team per un sodalizio nordamericano in vista della stagione 2022.

Da allora, la collaborazione si è evoluta in una partnership globale nota per le sue vistose iniziative, come l'inclusione dell'iconica batteria color rame e nero nell'airbox di Williams, supportata dall'impegno coinvolgente dei fan sui social, da attivazioni innovative in ambito retail e da campagne pubblicitarie televisive multimercato.

L'airbox Duracell continuerà ad essere utilizzata nel 2025, quando la FW47 sarà guidata da Alex Albon e Carlos Sainz – una delle serie di piloti più formidabili sulla tabella di marcia. Il logo Duracell e i colori immediatamente riconoscibili rimarranno sulle visiere del casco dei piloti, e i dispositivi del team trarranno vantaggio dai Power Boost Ingredients esclusivi di Duracell.

L'annuncio apre una nuova epoca entusiasmante per la collaborazione di due icone guidate dalle prestazioni e da tecnologie all'avanguardia, unite dalla determinazione a pensare in modo alternativo e a non smettere mai di andare avanti. L'iniziativa giunge alla vigilia del GP di Las Vegas, dove Williams trasformerà le alette del DRS sull'alettone posteriore della FW46 di Alex Albon e Franco Colapinto in una batteria Duracell e cambierà la tinta del pulsante DRS nell'iconico rame per riflettere la sponsorizzazione di Duracell della zona DRS della gara.

Duracell diventa inoltre il terzo partner a lungo termine nelle ultime settimane a estendere il suo rapporto con Williams, assieme a Kraken e a Gulf Oil International in un altro voto di fiducia per l'attuale trasformazione del team finalizzata al successo del campionato.

James Bower, Direttore commerciale di Williams Racing, ha dichiarato: “Williams è orgogliosa di avere Duracell come sponsor del nostro ritorno nel 2025 e oltre, mentre continuiamo a creare rapporti a lungo termine con marchi leader del settore che condividono la nostra visione e i nostri valori. La collaborazione ha regalato momenti memorabili e un branding iconico che è diventato un elemento preferito dai fan sulle nostre auto, e siamo impazienti di iniziare il prossimo capitolo mentre continuiamo a creare slancio”.

Ramón Velutini, CMO globale di Duracell, ha commentato: “Siamo entusiasti di estendere il nostro sodalizio con Williams Racing, continuando a supportare il loro percorso verso il ritorno in cima alla tabella di marcia. La nostra passione condivisa per la performance e la ricerca costante di miglioramenti rendono Williams Racing e Duracell una combinazione perfetta. Sia Williams Racing che Duracell sono "Fatte in modo diverso", e rappresentano la convinzione che "abbastanza buono" non è mai. abbastanza. Sono particolarmente entusiasta del fatto che la nostra tecnologia esclusiva "Power Boost Ingredients™" alimenterà i loro dispositivi, sia sul circuito che fuori”.

Informazioni su Williams Racing

Da quasi 50 anni, Williams Racing è in cima alle classifiche di uno degli sport più veloci del pianeta, infatti è una delle tre squadre di maggior successo nella storia del Campionato Mondiale di Formula 1. Con una tradizione quasi impareggiabile di progettazioni e automobili da corsa F1, nonché epoche indimenticabili che ne dimostrano le qualità formidabili, la squadra britannica vanta 16 titoli di Campionato Mondiale di Formula 1 conquistati. Fin dalla sua fondazione nel 1977 ad opera dell'eminente Sir Frank Williams e dal pioniere di ingegneria Sir Patrick Head, il team ha vinto nove Campionati dei costruttori, insieme a Cosworth, Honda e Renault. Il suo elenco di piloti è leggendario, con ben sette trofei del Campionato dei piloti sollevati da personaggi iconici dello sport come Alan Jones, Keke Rosberg, Nelson Piquet, Nigel Mansell, Alain Prost, Damon Hill e Jacques Villeneuve. Il team ha fatto la storia ed è pronto a farne ancora con una missione a lungo termine per evolversi e tornare in cima alla tabella di marcia.

Informazioni su Duracell

Fondata negli anni '20 del XX secolo, il marchio Duracell e l'azienda sono stati acquisiti da Berkshire Hathaway Inc. (NYSE-BRK.A, BRK.B) nel 2016 e sono cresciuti fino a diventare l'azienda leader nel mercato delle batterie primarie in Nordamerica. L'iconico marchio Duracell è noto in tutto il mondo. I suoi prodotti costituiscono il cuore di dispositivi che tengono le persone connesse, proteggono le loro famiglie, le fanno divertire e semplificano i loro stili di vita sempre più mobili. Berkshire Hathaway Inc. è una società di holding da 250 mld di dollari, titolare di aziende controllate coinvolte in varie attività commerciali. Visitare il sito www.duracell.com per maggiori informazioni; seguire l'azienda su X.com/Duracell & Instagram.com/Duracell e apporre un Mi piace su Facebook.com/Duracell.

Fonte: Business Wire

