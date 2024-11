Frontgrade Gaisler presenta GR716B, un nuovo standard per i microcontrollori di livello spaziale

GÖTEBORG, Svezia: Frontgrade Gaisler ha presentato il suo ultimo microcontrollore resistente alle radiazioni, il GR716B. Sulla scia del successo del GR716A, quest'ultima innovazione rappresenta un ulteriore passo in direzione dello sviluppo di microcontrollori efficienti dal punto di vista energetico e adattabili alle applicazioni spaziali. Con l'aumento della complessità e delle ambizioni delle missioni, il settore registra una maggiore necessità di tecnologie che non solo offrano prestazioni affidabili per lunghi periodi, ma che siano anche in grado di gestire numerose attività.

Il GR716B è una soluzione all-in-one per la supervisione, il monitoraggio e il controllo nelle applicazioni satellitari. Progettato all'insegna della versatilità, il nuovo microcontrollore si adatta senza problemi a un'ampia gamma di sistemi spaziali grazie alla sua serie completa di interfacce standard, alle caratteristiche architetturali e alle funzioni analogiche integrate.

Fonte: Business Wire

